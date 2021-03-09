Українська актриса, зірка "Квартал 95" Олена Кравець вразила елегантним образом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала посилання на своє свіже інтерв'ю для журналу Еlle. У сторіс вона поділилася знімком, на якому постала в чорному костюмі. Актриса дивилася вгору, поки її волосся розтріпалося в різні боки. На її руках красувалися рукавички в сіточку. Гарний піджак і штани зробили з Олени справжню леді.

В інтерв'ю для Еlle, яке було присвячене 8 березня, Олена розповіла про те, як їй вдається працювати в чоловічому колективі, а також поєднувати роботу і материнство. Актриса не стала строїти з себе ідеальну матір, чесно зізнавшись, як ставиться до своїх дітей.

За словами Кравець, в пріоритеті завжди має бути щось одне, тому знайти баланс вкрай важко, а іноді просто неможливо. Актриса підкреслила, що діти приходять в сім'ю з усталеними сімейними правилами, тому вони мають звикати до сімейного розпорядку, а не вся сім'я підлаштовуватися під них.

"Мені здається, це не дуже гуманно - переводити сенс свого життя на малюка. Нехай у дитини буде своє життя, вона теж має на це право", - пояснила свою позицію Кравець.

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