Українська актриса, героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина застрягла в порожньому аеропорту в повній самоті

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала серію сторіс, в яких розповіла про свої враження від хорватського аеропорту. Ксенія зізналася, що відчуває себе як у фільмі жахів, оскільки в аеропорту не було людей крім неї.

"Ви коли-небудь були в порожньому аеропорту? Загребський аеропорт. Я одна. Це як у тому фільмі "Лангольєри", коли всі пропали", - поділилася своїми враженнями Ксенія.

Красуня крокувала по аеропорту, в якому нікого крім неї не було. Трохи пізніше Мішина записала ще одну сторіс, в якій розповіла, що вже летить додому.

"Досить цікава ситуація відбувається в загребському аеропорту. Подивилися мій паспорт, протерли руки. Склала речі в ящик, протерли ящик. Дистанція між нечисленними людьми два метри. Ковід тут наводить порядки. Світова стерильність просто", - прокоментувала Ксенія проходження контролю.

Як відомо, актриса їздила до Хорватії, щоб підучити хорватську мову, яка їй знадобиться для участі в новому проекті. Актриса зізналася, що отримала головну роль у міжнародній стрічці.

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