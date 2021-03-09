Знаменита французька модель і актриса Тілан Блондо, яку в дитинстві прозвали найкрасивішою дівчинкою в світі, блиснула непристойним міні
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, продемонструвавши модний весняний лук. Модель була одягнена в непристойно короткі шортики, які оголили її стрункі худенькі ніжки. Зверху Тілан накинула плащ, доповнивши образ маленькою чорною сумкою.
Варто відзначити, що елегантний макіяж і зачіска погано гармоніювали з зухвалим нарядом красуні. Але, схоже, в цьому і є родзинка її образу.
"Неймовірне шоу", - підписала фото модель.
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У коментарях шанувальники залишили дівчині масу приємних компліментів і відгуків.
"Моя маленька кішка", "красуня", "просто чудово", " Так здорово!", "Досконалість", "як поживаєш, мила", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Тілан Блондо почала кар'єру моделі в чотири роки. Дівчина є однією з найбільш високооплачуваних юних моделей світу. З самого дитинства вона співпрацює з такими брендами як Lacoste, Hugo Boss, Pull & Bear та інші.
У 2014 році Тілан вирішила спробувати себе в кіно, знявшись у фільмі «Белль і Себастьян: пригоди тривають».
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