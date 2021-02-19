Найкрасивіша дівчинка у світі показала свого рудого улюбленця і сніданок з ним в ліжку

Тілан Блондо, модель і актриса, яку називають "найкрасивішою дівчинкою у світі", заворожила кадрами в домашній обстановці. Дівчина розмістила у своєму акаунті Instagram кадр у ліжку зі сніданком на двох, передає Politeka.net.

На фото дівчина сидить в бейсболці і яскравому худі на ліжку, ноги склавши в позу лотоса, і п'є каву з молоком. Біля моделі стоїть рознос зі сніданком на двох, а поруч сидить рудий милий песик, який спричинив стільки захоплених вигуків від фанатів Тілан.

Фанати оцінили кадр, який зняв по всій видимості молодий чоловік Тілан, кадри з якими дівчина публікує в останніх постах. Вони оспівували красу "саме красивої дівчини у світі", а також написали багато милих слів про рудого пухнастика, який мирно сидів біля красуні.

"Він найкращий песик якого я бачив останнім часом!", "Буквально найкращий знімок, який ви могли зробити. Ніщо не може конкурувати з фотографією власника і його собаки", "Боже мій, я навіть не помітив симпатичну собачку, коли думав, де у тебе бейсболка? ❤ ️", "Це мем собака?", "Сподіваюся, ти покажеш себе зі своєю маленькою собачкою ❤️❤️❤️", "У вас є мармелад?"

Тілан будує кар'єру в модельному бізнесі з раннього дитинства. Зовсім маленька дівчинка з ляльковою зовнішністю стала улюбленицею багатьох іменитих дизайнерів і фотографів. Юна модель стала з'являтися на обкладинках глянцевих журналів. Тепер Тілан 19 років, вона виросла і продовжує позувати для журналів і рекламних кампаній.

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