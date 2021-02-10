"Мама, должно быть, очень гордится"

Фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с детства называют самой красивой девочкой в мире, покуражилась перед камерой в стильном образе

Как передает Politeka.net, 19-летняя красотка опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в дерзкой позе на столе.

Так, Тилан в растянутом свитшоте грязно-розового оттенка с белой каймой и темных штанах, рваных на коленях, а также белых кедах присела на край стола, высоко задрав одну ногу. Девушка делала селфи на телефон, засняв свое отражение в зеркале напротив.

Кроме того Блондо невзначай сфотографировала богатое убранство комнаты в белых тонах, с деревянным полом и большим обеденным столом.

Напомним, модельная карьера Тилан началась, когда ей было всего 4 года. Тогда она, держась за руку одной из манекенщиц, вышла на подиум в наряде Жана Поля-Готье, а через два года снялась в детском Vogue Enfants. В 15 лет Тилан подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models.

Пользователи с восторгом кинулись комментировать увиденное:

"Ждем новой коллекции!!!"

"Красивая малышка"

"Даже если Ван Гог и Леонардо да Винчи смогли бы собрать воедино произведения искусства, не создали бы того, кем вы являетесь♥"

"Свежесть. ❤️"

"этот наряд на высоте 🔥👌"

"классное фото)"

"Кукла 🥰 твоя мама, должно быть, очень гордится 😊"

"Всегда красиво, даже когда очень кэжуал ❤️❤️🔥🔥"

"Все больше и больше худых😢"

Ранее мы рассказывали, как Тилан восхитила публику фото со своим домашним любимцем - пушистой собачкой рыжего окраса.

Напомним, что самая красивая девочка в мире избавилась от белья, засветив тату в неожиданном месте: "Это что-то особенное…".

А еще Politeka сообщала, что самая красивая девочка в мире ослепила натуральной красотой, показав лицо вблизи: "Детка, ты такой огонь".