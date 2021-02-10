Фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с детства называют самой красивой девочкой в мире, покуражилась перед камерой в стильном образе
Как передает Politeka.net, 19-летняя красотка опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в дерзкой позе на столе.
Так, Тилан в растянутом свитшоте грязно-розового оттенка с белой каймой и темных штанах, рваных на коленях, а также белых кедах присела на край стола, высоко задрав одну ногу. Девушка делала селфи на телефон, засняв свое отражение в зеркале напротив.
Кроме того Блондо невзначай сфотографировала богатое убранство комнаты в белых тонах, с деревянным полом и большим обеденным столом.
Напомним, модельная карьера Тилан началась, когда ей было всего 4 года. Тогда она, держась за руку одной из манекенщиц, вышла на подиум в наряде Жана Поля-Готье, а через два года снялась в детском Vogue Enfants. В 15 лет Тилан подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models.
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