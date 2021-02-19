Самая красивая девочка в мире показала своего рыжего любимчика и завтрак с ним в постели

Тилан Блондо, модель и актриса, которую называют "самой красивой девочки в мире", заворожила кадрами в домашней обстановке. Девушка разместила в своем аккаунте Instagram кадр в постели с завтраком на двоих, передает Politeka.net.

На фото девушка сидит в бейсболке и ярком худи на кровати, ноги сложив в позу лотоса, и пьет кофе с молоком. Возле модели стоит разнос с завтраком на двоих, а рядом сидит рыжий милый песик, который привел в восторг фанатов Тилан.

Фанаты оценили кадр, который снял по всей видимости молодой человек Тилан, кадры с которыми девушка публикует в последних постах. Они воспевали красоту "само красивой девушки в мире", а также написали много милых слов о рыжем пушистике, который мирно сидел возле красотки.

"Он лучший песик которого я видел в последнее время!", "Буквально лучший снимок, который вы могли сделать. Ничто не может конкурировать с фотографией владельца и его собаки", "Боже мой, я даже не заметил симпатичную собачку, когда думал, где у тебя бейсболка? ❤️", "Это мем собака?", "Надеюсь, ты покажешь себя со своей маленькой собачкой ❤️❤️❤️", "У вас есть мармелад?"

Тилан строит карьеру в модельном бизнесе с раннего детства. Совсем маленькая девочка с кукольной внешностью стала любимицей многих именитых дизайнеров и фотографов. Юная модель стала появляться на обложках глянцевых журналов. Теперь Тилан 19 лет, она выросла и продолжает позировать для журналов и рекламных кампаний.

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