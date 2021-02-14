Фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с детства называют самой красивой девочкой в мире, похвасталась голым животиком

Как передает Politeka.net, 19-летняя Тилан регулярно обновляет свою страницу в Instagram, где поклонники могут полюбоваться красоткой и ее изменившейся внешностью. В этот раз под прицелом ее камеры оказался упругий и красивый животик, а также безупречное юное личико.

На снимке, который показала Тилан, она позирует в домашней обстановке. Модель надела простую рубашку без рукавов, которая больше напоминала мужскую. Но, чтобы подчеркнуть изящную фигурку и упругий животик, девушка расстегнула почти все пуговки на ней и подвязала свободные края за спиной, соорудив подобие стильного топа с одной пуговицей на груди.

Тилан Блондо захотела немножко "пошалить" перед камерой и, приподняв руку, игриво закусила зубками указательный пальчик. При этом в ее руке оставался красный флакончик с духами, который она предложила как лучший подарок на день Валентина.

Девушка смотрела в камеру своими голубыми глазами и восхищала безупречной кожей, от которой веяло свежестью, юностью и красотой. Кроме того, Тилан "засветила" несколько своих крохотных тату, которые ненавязчиво выглядывали из-под рукавов рубашки. Это были небольшие надписи в изгибе локтя и около ладоней, а также лаконичная стрела на предплечье.

Красотка, фотографируя себя, также показала и светлую просторную комнату, в которой находилась. Позади нее стоял деревянный стол, а на стене висело огромное зеркало в черной раме, где отражалась оригинальная картина с известным персонажем.

"Ты такая милая и красивая", "Королева", "Прекрасная", "Этот топ супер милый", "Королева красоты", "Богиня",- написали фолловеры к публикации девушки.

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