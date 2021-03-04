Французька модель Тілан Блондо, яка в дитинстві вважалася найкрасивішою дівчинкою в світі, з'явилася в досить відвертому образі

19-річна дівчина вже зуміла побудувати успішну кар'єру в модельному бізнесі, пише Politeka.net.

Красуня неодноразово ставала обличчям іменитих брендів, в числі яких Lacoste, HugoBoss, H&M, Dolce&Gabbana, L'oréal Paris та інших.

На сторінку моделі підписані 3,9 мільйона користувачів мережі, яких Тілан нерідко балує гарячими знімками.

Цього разу красуня позувала в короткій футболці, яка підкреслила її невеликий бюст. Також зірка була в джинсах, проте приваблювала погляд одна деталь - Блондо розстебнула ширінку і блиснула трусиками на товстій резинці.

Красуня розпустила довге волосся, а її макіяж був легким, з акцентом на красиві очі.

Різні прикраси доповнили образ.

Зірка дивилася в камеру, ївши чіпси.

У підписі Тілан поставила лише:"🍟".

За півгодини пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали в бік пекучої кокетки багато приємних слів.

"Де ти була? Ох, і красуня", - написав один з шанувальників.

Відзначимо, Тілан Блондо народилася в сім'ї дизайнера і футболіст.

Перші зйомки в рекламних проектах у дівчини відбулися, коли їй виповнилося всього чотири роки. Після цього Тілан визнавали найкрасивішою і високооплачуваною дівчинкою-моделлю у світі.

Першою компанією, з якою підписала контракт Блондо, стала Jean Paul Gaultier.

Кар'єра дівчини продовжує стрімко рости.

Нагадаємо, що найкрасивіша дівчинка в світі побешкетувала перед дзеркалом, завороживши видом у відвертому топіку.

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