Французька модель Тілан Блондо, яка в дитинстві вважалася найкрасивішою дівчинкою в світі, з'явилася в досить відвертому образі
19-річна дівчина вже зуміла побудувати успішну кар'єру в модельному бізнесі, пише Politeka.net.
Красуня неодноразово ставала обличчям іменитих брендів, в числі яких Lacoste, HugoBoss, H&M, Dolce&Gabbana, L'oréal Paris та інших.
На сторінку моделі підписані 3,9 мільйона користувачів мережі, яких Тілан нерідко балує гарячими знімками.
Цього разу красуня позувала в короткій футболці, яка підкреслила її невеликий бюст. Також зірка була в джинсах, проте приваблювала погляд одна деталь - Блондо розстебнула ширінку і блиснула трусиками на товстій резинці.
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Красуня розпустила довге волосся, а її макіяж був легким, з акцентом на красиві очі.
Різні прикраси доповнили образ.
Зірка дивилася в камеру, ївши чіпси.
У підписі Тілан поставила лише:"🍟".
За півгодини пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали в бік пекучої кокетки багато приємних слів.
"Де ти була? Ох, і красуня", - написав один з шанувальників.
Відзначимо, Тілан Блондо народилася в сім'ї дизайнера і футболіст.
Перші зйомки в рекламних проектах у дівчини відбулися, коли їй виповнилося всього чотири роки. Після цього Тілан визнавали найкрасивішою і високооплачуваною дівчинкою-моделлю у світі.
Першою компанією, з якою підписала контракт Блондо, стала Jean Paul Gaultier.
Кар'єра дівчини продовжує стрімко рости.
Нагадаємо, що найкрасивіша дівчинка в світі побешкетувала перед дзеркалом, завороживши видом у відвертому топіку.
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