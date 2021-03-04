Французская модель Тилан Блондо, которая в детстве считалась самой красивой девочкой в мире, появилась в довольно откровенном образе

19-летняя девушка уже сумела построить успешную карьеру в модельном бизнесе, пишет Politeka.net.

Красотка неоднократно становилась лицом именитых брендов, в числе которых Lacoste, HugoBoss, H&M, Dolce&Gabbana, L'Oréal Paris и других.

На страницу модели подписаны 3,9 миллиона пользователей сети, которых Тилан нередко балует горячими снимками.

В этот раз красотка позировала в короткой футболке, подчеркнувшей ее небольшой бюст. Также звезда была в джинсах, однако привлекала взгляд одна деталь - Блондо расстегнула ширинку и сверкнула трусиками на толстой резинке.

Красотка распустила длинные волосы, а ее макияж был легким, с акцентом на красивые глаза.

Разные украшения дополнили образ.

Звезда смотрела в камеру, кушая чипсы.

В подписи Тилан поставила лишь: "🍟".

За полчаса пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону жгучей кокетки много приятных слов.

"Где ты была? Ох, и красотка", - написал один из поклонников.

Отметим, Тилан Блондо родилась в семье дизайнера и футболиста.

Первые съемки в рекламных проектах у девушки состоялись, когда ей исполнилось всего четыре года. После этого Тилан признавали самой красивой и высокооплачиваемой девочкой-моделью в мире.

Первой компанией, с которой подписала контракт Блондо, стала Jean Paul Gaultier.

Карьера девушки продолжает стремительно расти.

Напомним, что самая красивая девочка в мире пошалила перед зеркалом, заворожив видом в откровенном топике.

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