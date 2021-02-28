Французька модель Тілан Блондо, яку з дитинства заслужено називають "найкрасивішою дівчинкою у світі", вразила новим чарівним селфі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку моделі у соцмережі.

Так, Блондо запостила у своєму акаунті фото, на якому вона позує майже без макіяжу, але виглядає дуже ефектно. На дівчині можна побачити масивний срібний ланцюжок, який став справжнім трендом серед сучасних модниць. У неї розпущене волосся, а косметики і зовсім немає, хіба що трохи підведені губи.

Красуня позує у простій коричневій футболці, однак виглядає дуже стильно і ефектно.

"Старе - це нове нове!" - написала дівчина під фото, очевидно, натякаючи на циклічність моди.

У коментарях відому модель засипали компліментами, захоплюючись її натуральною красою.

"Чиста краса", "Я люблю твоє волосся, о боже", "Люблю тебе", "Моя гарна і кохана", "Ти - нове все!", "Магнетична", "Яка краса", "Вау, така красива, занадто", - пишуть у коментарях.

Як відомо, Тілан Блондо зараз всього 19 років. Вона - відома французька модель і актриса. Наразі співпрацює з компанією Chanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce&Gabbana, L'Oréal Paris.

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