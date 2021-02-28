Французская модель Тилан Блондо, которую с детства заслуженно называют "самой красивой девочкой в мире", поразила новым очаровательным селфи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу модели в соцсети.

Так, Блондо запостила в своем аккаунте фото, на котором она позирует почти без макияжа, но выглядит очень эффектно. На девушке можно увидеть массивную серебряную цепочку, которая стала настоящим трендом среди современных модниц. У нее распущенные волосы, а косметики и вовсе нет, разве что чуть подведены губы.

Красавица позирует в простой коричневой футболке, однако выглядит очень стильно и эффектно.

"Старое - это новое новое!" - написала девушка под фото, очевидно, намекая на цикличность моды.

В комментариях известную модель засыпали комплиментами, восхищаясь ее натуральной красотой.

"Чистая красота", "Я люблю твои волосы, о боже", "Люблю тебя", "Моя хорошая и любимая", "Ты - новое все!", "Магнетическая", "Какая красота", "Вау, такая красивая, слишком", - пишут в комментариях.

Как известно, Тилан Блондо сейчас всего 19 лет. Она - известная французская модель и актриса. Сейчас сотрудничает с компанией Chanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce&Gabbana, L'Oréal Paris.

Напомним, что самая красивая девочка в мире пошалила перед зеркалом, заворожив видом в откровенном топике.

Ранее на портале Politeka мы писали, что самая красивая девочка в мире похвасталась упругим животиком: "Богиня".

Также на сайте Politeka рассказывали, что самая красивая девочка в мире в рваных штанах вызывающе задрала ножку на столе.