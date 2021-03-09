Знаменитая французская модель и актриса Тилан Блондо, которую в детстве прозвали самой красивой девочкой в мире, сверкнула неприличным мини

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, продемонстрировав модный весенний лук. Модель была одета в неприлично короткие шортики, которые оголили ее стройные худенькие ножки. Сверху Тилан набросила плащ, дополнив образ маленькой черной сумкой.

Стоит отметить, что элегантный макияж и прическа плохо гармонировали с дерзким нарядом красотки. Но, похоже, в этом и есть прелесть ее образа.

«Невероятное шоу», - подписала фото модель.

В комментариях поклонники оставили девушке массу приятных комплиментов и отзывов.

«Моя маленькая кошка», «Красавица», «Просто великолепно», «Так здорово!», «Совершенство», «Как поживаешь, милая», - пишут пользователи сети.

Как известно, Тилан Блондо начала карьеру модели в четыре года. Девушка является одной из самых высокооплачиваемых юных моделей мира. С самого детства она сотрудничает с такими брендами как Lacoste, Hugo Boss, Pull & Bear и другие.

В 2014 году Тилан решила попробовать себя в кино, снявшись в фильме «Белль и Себастьян: Приключение продолжается».

Напомним, что самая красивая девочка в мире устроила завтрак в постели со своим рыженьким любимцем: "Он лучший".

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире Тилан Блондо смутила "бесстыдством" в расстегнутых штанах: "Где ты была?".

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