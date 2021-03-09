Відомий артист, улюбленець мільйонів жінок Макс Барських вразив кадрами з вечірки на честь дня народження

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував нарізку відео зі святкування свого 31-річчя. На відео засвітилися всі найближчі друзі артиста, включаючи екс-солістку ВІА Гри Мішу Романову. Всі гості танцювали, випивали і виглядали натхненними.

На відео також потрапив момент, коли для іменинника танцювала запрошена стриптизерка. Дівчина в нижній білизні осідлала артиста, потрусивши перед ним своєю "п'ятою точкою". Варто відзначити, що Барському такий подарунок дуже сподобався.

Крім цього, в кадр потрапили і зворушливі моменти, коли Максу дарували подарунки, а також, коли він задував свічки на торті.

"Коротко про День Народження! Це був один з кращих. Круто бути в моменті", - підписав відео Барських.

У коментарях йому залишили масу відгуків. Багатьох шанувальників вразили кадри зі стриптизом.

"Незрозуміло, чому стриптизерка - дівчина була викликана", "вітаю, добре відсвяткував!", "Які моменти", "нехай все загадане вчора обов'язково збудеться, Макс", "Норм днюха", "Суперрр.. голосно погуляли! Огнищеее))», - пишуть користувачі мережі.

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