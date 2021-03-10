Відома модель Келлі Гейл, яка є ангелом Victoria's Secret, підкорила видом в мініатюрному купальнику
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, зроблене під час відпочинку на яхті. Келлі була одягнена в маленький купальник червоного кольору, який насилу прикривав найінтимніші місця. Було видно, що волосся і купальник Гейл трохи вологі, а соковите тіло вже встигло обсохнути на сонечку.
Красуня витягнулася, піднявши руки, в результаті чого стала виглядати просто чудово. Її ідеальне тіло напружилося, продемонструвавши спокусливі вигини і пружний прес. Особливо смачно виглядали округлі стегна моделі.
"Спеціальний проект", - підписала фото зірка.
У коментарях зірці Victoria's Secret залишили масу приємних слів.
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"Я бачу тебе уві сні", "ідеальна Краса", "твій приголомшливий купальник зводить мене з розуму", "Вау! Красива", "Люблю твої трусики», «улюблена богиня», "ефект стріли", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Келлі Гейл подражнила шанувальників нічним фото. Дівчина позувала в нижній білизні, лежачи на ліжку. Модель знімала себе на телефон, демонструючи пружний бюст і підтягнутий животик.
Нагадаємо, що Келлі Гейл з Victoria's Secret захопила випираючими "диньками" з міні-топа:"приголомшливо".
Як повідомляла Politeka, Келлі Гейл з Victoria's Secret небезпечно нахилилася, ледь не виваливши принади з ліфчика:"О, Боже".
Також Politeka писала, що принадна Келлі Гейл з Victoria's Secret блиснула "шовковими" місцями, піднявши платтячко: "шалено...".