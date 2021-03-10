Відома модель Келлі Гейл, яка є ангелом Victoria's Secret, підкорила видом в мініатюрному купальнику

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, зроблене під час відпочинку на яхті. Келлі була одягнена в маленький купальник червоного кольору, який насилу прикривав найінтимніші місця. Було видно, що волосся і купальник Гейл трохи вологі, а соковите тіло вже встигло обсохнути на сонечку.

Красуня витягнулася, піднявши руки, в результаті чого стала виглядати просто чудово. Її ідеальне тіло напружилося, продемонструвавши спокусливі вигини і пружний прес. Особливо смачно виглядали округлі стегна моделі.

"Спеціальний проект", - підписала фото зірка.

У коментарях зірці Victoria's Secret залишили масу приємних слів.

"Я бачу тебе уві сні", "ідеальна Краса", "твій приголомшливий купальник зводить мене з розуму", "Вау! Красива", "Люблю твої трусики», «улюблена богиня», "ефект стріли", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл подражнила шанувальників нічним фото. Дівчина позувала в нижній білизні, лежачи на ліжку. Модель знімала себе на телефон, демонструючи пружний бюст і підтягнутий животик.

Нагадаємо, що Келлі Гейл з Victoria's Secret захопила випираючими "диньками" з міні-топа:"приголомшливо".

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