Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret спокусила формами в білизні

Зірка хвалиться шовковими формами у всій красі, пише Politeka.net. Гейл цього разу з'явилася в мереживному ліфчику, з якого навряд чи вивалювався бюст.

Зірка присіла навпочіпки, опустивши руки перед собою. В результаті пікантній позі принади небезпечно опустилися в білизну, а бретельки натягнулися на плечах.

Також на моделі були мереживні трусики, які красиво піднялися на стегнах.

Келлі розпустила довге хвилясте волосся. Її пружний живіт і стрункі ніжки викликали захоплення.

Красуня дивилася в камеру, відкривши губи, перед нею стояли мисочки з фруктами, а позаду виднівся басейн з водою.

"Мої улюблені...",- написала зірка.

За сім годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали зірці багато приємних повідомлень.

"О, Боже", "О-ла-ла", "чудово🌺 💋», «ти Чарівна», «чудова«," незалежно від пози, ти завжди маєш чудовий вигляд», «Прекрасно 🔥», «❤️❤️❤️❤️ красива", " Келлі бум бум! ", "Белліссіма", " чому така красива? 😍 💔 » , « Ти виглядаєш досить красиво«, » така приголомшливо красива жінка цілую❤️«, " виглядає як завжди чудово🔥 🔥", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл постала в чорній довгій сукні.

Зірка обтягнула свої досконалі вигини трохи прозорою тканиною. Здавалося, красуня вирішила пококетувати з публікою, не надівши нижньої білизни.

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