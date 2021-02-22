Модель Келли Гейл из Victoria’s Secret без стыда раздвинула ноги в откровенном нижнем белье

Новое провокационное фото популярная красотка выложила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

Келли Гейл обожает удивлять и дразнить подписчиков своей яркой внешностью, тем более модели есть что показать Она обладает восхитительной фигурой: точеной талией, пышными бюстом и волнующими изгибами.

Девушка любит предстать в провокационном наряде и позе, чтобы потом ее персону еще долго обсуждали.

Вот теперь поклонники не могут успокоиться из-за постельного снимка Келли. Модель раздвинула ножки сидя в кровати перед телевизором в прозрачном нижнем белье и, судя по всему, напрочь забыла про стыд.

В комментарии к фото она сообщила, что в таком виде проводит свои выходные за просмотром любимого телесериала.

«Я остаюсь в постели и смотрю @forallmankind_ @joelkinnaman 2 сезон все выходные📺👀 Вы это уже смотрели?», - спросила она у своих фанатов.

Надо отметить, что Келли в таком откровенном одеянии выглядит очень горячо и мужчины смогли рассмотреть и по достоинству оценить все прелести ее фигуры.

"Ты очень чувственная Келли😍🔥", "Фото огонь", "Невозможно налюбоваться", "Я потерял покой", "Что ж, это все, что мужчина может когда-либо хотеть. 🙌", - пишут в сети.

Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret покорила совершенством своих ягодиц в "невидимых" стрингах

А еще Politeka сообщала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret в крохотном бикини понежилась в последних лучах солнца

Также Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret сорвала с себя верх и сжала аппетитные формы руками