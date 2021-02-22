Модель Келли Гейл из Victoria’s Secret без стыда раздвинула ноги в откровенном нижнем белье
Новое провокационное фото популярная красотка выложила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net
Келли Гейл обожает удивлять и дразнить подписчиков своей яркой внешностью, тем более модели есть что показать Она обладает восхитительной фигурой: точеной талией, пышными бюстом и волнующими изгибами.
Девушка любит предстать в провокационном наряде и позе, чтобы потом ее персону еще долго обсуждали.
Вот теперь поклонники не могут успокоиться из-за постельного снимка Келли. Модель раздвинула ножки сидя в кровати перед телевизором в прозрачном нижнем белье и, судя по всему, напрочь забыла про стыд.
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В комментарии к фото она сообщила, что в таком виде проводит свои выходные за просмотром любимого телесериала.
«Я остаюсь в постели и смотрю @forallmankind_ @joelkinnaman 2 сезон все выходные📺👀 Вы это уже смотрели?», - спросила она у своих фанатов.
Надо отметить, что Келли в таком откровенном одеянии выглядит очень горячо и мужчины смогли рассмотреть и по достоинству оценить все прелести ее фигуры.
"Ты очень чувственная Келли😍🔥", "Фото огонь", "Невозможно налюбоваться", "Я потерял покой", "Что ж, это все, что мужчина может когда-либо хотеть. 🙌", - пишут в сети.
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