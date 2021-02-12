Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала, как отдыхает на Гавайях

На фото Келли позирует в крошечном бикини, которое состояло преимущественно из ниточек. Звезда сидела на пляже рядом с двумя мужчинами. Гейл оставила волосы распущенными, повернувшись лицом к камере. Модель хвасталась отдыхом на Гавайях, где решила встретить закат. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Закат на Гавайях", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Цели команды", "Выглядит красиво", "Красивая пара. Кто-то знакомый рядом с тобой!", "О, мисс Гейл, вы так восхитительно выглядите", "Счастливчики", "Этот закат! Желаю, чтобы мы были там", "Великолепно, будь осторожна, девочка", "Выглядит потрясающе, да здравствует ребята", "Красиво! Но солнечный зимний день в Стокгольме не совсем плох! Сейчас 10 и вс. Снег сверкает, а иней похож на крошечные бриллианты на солнце! Добро пожаловать домой в любое время!".

Мы писали, что известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret сделала селфи в зеркалах.

Модель позировала в окружении зеркал, демонстрируя формы в отражении. Звезда сняла с себя верх и предстала топлес, но при этом добавила снимку скромности - скрыла обнаженный бюст руками.

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