Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret блеснула "шелковым" телом в бикини

Звезда показала, в чем отдыхает на курорте Айламорада (Калифоррния), пишет Politeka.net. Образ, действительно, обжигает.

Красотка предстала в черном купальнике, который просто шикарно смотрелся на смуглом теле. Черный лифчик подчеркнул пышный бюст Гейл, натянувшись на тонких бретельках.

Звезда наклонилась и упиралась локтями о белые доски. Келли выставила назад упругие ягодица в крохотных, почти невидимых, плавочках.

Пятая точка была просто совершенной, видно, что не зря модель просто "пропадает" в спортзале.

И так плоский живот звезда немного втянула, покорив его безупречным рельефом.

Келли распустила длинные волнистые волосы, которые легли волной набок. В ухе блестела красивая аккуратная сережка.

Отметим, что впереди звезды открывался невероятный вид на пляж.

"На закате дня", - написала модель.

За два часа пост собрал более 25 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу приятных сообщений в сторону звезды, ведь ее фигура просто впечатляющая и достойна всех похвал.

"Хороша чертовка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Келли Гейл родилась 14 мая 1995 года. Звезда росла в простой семье в Индии, когда однажды попалась на глаза модельному агенту.

Сначала родители были против "модельных" планов дочери, но позже разрешили ей строить карьеру. Теперь Келли стала одной из популярнейших моделей, и ее регулярно приглашают на съемки.

Напомним, взмокшая Келли Гейл из Victoria’s Secret в узком топике устроила жару на тренировке

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