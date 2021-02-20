Известная модель Келли Гейл из "Victoria’s Secret" показала себя и рассказала о любимых фотографах

На фото Келли позирует в кружевном бюстгальтере. Гейл оставила волосы распущенными, а показалась довольно близко, поэтому другой одежды на красотке и не увидеть. Модель смотрела в камеру и блистала безупречной внешностью, благодаря чему кадр получился максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль звезды в социальной сети Инстаграм.

"Снято моими любимыми фотографами и дорогими друзьями", - написала красотка под фотографией в Инстаграм.

Подписчики поставили десятки тысяч лайков и засыпали звезду комплиментами в комментариях:

"Ты мечта !! Такая красивая", "Фантастика", "Абсолютно великолепно", "Ты очень соблазнительная девушка !!", "Они определенно сделают ваши лучшие фотографии", "Королева красоты", "Эти глаза не захватили, только выиграли !!!!", "Ты выглядишь так жарко", "Прекрасные соблазн-женщины", "Такая красивая", "Да они очень хорошие!", "Красивая картинка", "Богиня красоты", "Совершенно потрясающе красивое совершенство", "Просто потрясающе красиво".

Сообщалось, что популярная модель Келли Гейл, звезда Victoria’s Secret, показала новый образ и рассказала о самом любимом.

На фото Келли появилась в белье, которое просвечивалось и не смогло спрятать пышный бюст красотки.

Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret блеснула самыми загорелыми местами в ниточках бикини

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