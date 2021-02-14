Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала, как проводит выходные

На фото Келли позировала в белом бикини, которое состояло практически из ниточек. Модель оставила волосы распущенными, а сидела на стуле, расставив ножки. Гейл немного нагнулась вперед, хвастаясь пышным бюстом, который так и вырывался из купальника. Кадр получился светлым и даже немного пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всем счастливых выходных!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ой, сияющая и великолепная", "Так великолепно !!", "С Новым китайским годом", "Счастливых выходных, Келли, красотка. Великолепная картинка", "Ты нереальная", "Счастливых выходных тебе", "Удачных тебе выходных, божество", "Привет сладкая нежность", "Хорошего дня, Келли", "Ты тоже. Оставайся в безопасности. Всего хорошего".

Сообщалось, что известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret блеснула "шелковым" телом в бикини.

Красотка предстала в черном купальнике, который просто шикарно смотрелся на смуглом теле. Черный лифчик подчеркнул пышный бюст Гейл, натянувшись на тонких бретельках.

Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret в крохотном бикини понежилась в последних лучах солнца

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