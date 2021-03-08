Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret соблазнила формами в белье
Звезда хвастается шелковыми формами во всей красе, пишет Politeka.net. Гейл в этот раз появилась в кружевном лифчике, из которого едва ли вываливался бюст.
Звезда присела на корточки, опустив руки перед собой. В результате пикантной позы прелести опасно опустились в белье, а бретельки натянулись на плечах.
Также на модели были кружевные трусики, которые красиво приподнялись на бедрах.
Келли распустила длинные волнистые волосы. Ее упругий живот и стройные ножки вызывали восхищение.
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Красотка смотрела в камеру, приоткрыв губы, перед ней стояли мисочки с фруктами, а позади виднелся бассейн с водой.
"Мои любимые...", - написала звезда.
За семь часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали звезде много приятных сообщений.
"О, Боже", "О-ла-ла", «Замечательно 🌺💋», «Ты очаровательна», «Великолепная», «Независимо от позы, ты всегда выглядишь великолепно», «Прекрасно 🔥», «❤️❤️❤️❤️ красивая »,« Келли бум бум! »,« Беллиссима »,« Почему такая красивая? 😍💔 »,« Ты выглядишь довольно красиво »,« Такая потрясающе красивая женщина Целую ❤️ »,« Выглядит как всегда великолепно 🔥🔥", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Келли Гейл предстала в черном длинном платье.
Звезда обтянула свои совершенные изгибы немного прозрачной тканью. Казалось, красотка решила пококетничать с публикой, не надев нижнего белья.
Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret без лифчика показала настоящий соблазн
А еще Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret в прозрачном белье покуражилась в постели, раскинув ноги
Также Politeka сообщала, что соблазнительная Келли Гейл из "Victoria’s Secret" приковала взгляды к "персикам" в кружевах