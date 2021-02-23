Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя в необычном образе

На фото Келли позирует в легком розовом наряде на завязочках с большим декольте. Гейл не надевала белье, поэтому кадр получился более, чем просто пикантным. Модель руками взялась за голову, хвастаясь смелым образом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"На ужин", - написала красотка под фотографией.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Она светится !!! Улыбка заразительна! Красиво внутри и снаружи!", "Красиво", "Моя любовь", "Красиво и мило", "Офигительно великолепно", "Оглушительная", "Такая красивая", "Вау красиво", "Ты выглядишь довольно красиво", "Лучшая картина Рембрандта", "Вы очень красивы", "Теперь я понимаю значение слова красота", "Очень красивая профессиональная модель", "Красиво выглядит в розовом!", "Все, что тебе нужно носить, это твоя улыбка".

Мы писали, что модель Келли Гейл из Victoria’s Secret без стыда раздвинула ноги в откровенном нижнем белье.

Модель раздвинула ножки сидя в кровати перед телевизором в прозрачном нижнем белье и, судя по всему, напрочь забыла про стыд.

Напомним, соблазнительная Келли Гейл из "Victoria’s Secret" приковала взгляды к "персикам" в кружевах

А еще Politeka писала, что влажная Келли Гейл из "Victoria’s Secret" блеснула самыми сочными местами в прозрачном белье

Также Politeka сообщала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret блеснула самыми загорелыми местами в ниточках бикини



