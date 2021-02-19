Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя и рассказала о любимом

На фото звезда позировала в прозрачном белье, которое не смогло спрятать пышный бюст красотки, даже самые откровенные места. Келли в руках держала поднос, которым как-то прикрыла зону бикини, что не помешало кадру стать очень горячим. Гейл стояла среди тропических деревьев, сверкая мокрыми изгибами и совсем не смущаясь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Манго вкусные ... но я также люблю арбузы", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я вижу там пару ягод малины", "Образец для подражания навсегда ...", "Красиво и соблазнительно", "Привет из Германии", "Я тоже люблю их обоих", "Боже, это тело - моя цель", "У тебя там красивые арбузы", "Потрясающе привлекательный", "Очень великолепная Келли", "Да, мне нравятся твои кокосы", "Действительно! Не уверен, кто был фотографом и арт-директором по этому поводу!".

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На фото Келли позировала в белом бикини, которое состояло практически из ниточек. Модель оставила волосы распущенными, а сидела на стуле, расставив ножки.

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