Модель показала все, що може викликати захват

Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала форми в облягаючій сукні

Зірка, родом з Індії, вражає фігурою в різних нарядах, пише Politeka.net. Цього разу модель постала в чорній довгій сукні.

Гейл обтягнула свої досконалі вигини трохи прозорою тканиною. Здавалося, красуня вирішила пококетувати з публікою, не надівши нижньої білизни.

Тонкі бретельки ледь трималися на "шовкових" плечах і зісковзували.

Зірка демонструвала форми з різних ракурсів, вражаючи не тільки розміром бюста, але і пружними сідницями.

Красуня заплела по голові великі кіски, а на її обличчя, ймовірно, не було макіяжу.

На одному з кадрів модель присіла біля плетеного кошика, задерши плаття. Модель блиснула стрункими ніжками шоколадного відтінку.

"Проведіть пальцем по🍍", - написала модель.

За сім годин пост зібрав понад 15 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі обсипали зірку приємними повідомленнями, яких вона гідна.

"Шалено жіночна", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл народилася 14 травня 1995 року. У підлітковому віці вона разом з сім'єю натрапила на модельного агента, який відразу розгледів у ній майбутню зірку.

Красуня ретельно доглядає за собою. За її словами, хороша шкіра залежить від того, що ви вкладаєте в своє тіло. Тому зірка не розуміє людей, які їдять фастфуд.

Келлі активно займається спортом і правильно харчується, тому виглядає чудово.

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