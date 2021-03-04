Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала формы в облегающем платье
Звезда, родом из Индии, впечатляет фигурой в разных нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз модель предстала в черном длинном платье.
Гейл обтянула свои совершенные изгибы немного прозрачной тканью. Казалось, красотка решила пококетничать с публикой, не надев нижнего белья.
Тонкие бретельки едва ли держались на "шелковых" плечах и соскальзывали.
Звезда демонстрировала формы с разных ракурсов, впечатляя не только размером бюста, но и упругими ягодицами.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Загорелая жена Ямы из «Танців з зірками» в мини-трусиках засветила райские места: «Какая богиня»
Онкология забрала жизнь звезды «Сватов», известного актера любили миллионы: подробности трагедии
Единственный сын Ротару угодил в беду на дороге, кадры с места события: "Прямо во время поездки..."
Пополнение в семье "Холостячки" Мишиной и Эллерта, первые кадры малыша уже в Сети: "Сыночек..."
Красотка заплела по голове крупные косички, а на ее лица, вероятно, не было макияжа.
На одном из кадров модель присела возле плетеной корзины, задрав платье. Модель сверкнула стройными ножками шоколадного оттенка.
"Проведите пальцем по 🍍", - написала модель.
За семь часов пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети осыпали звезду приятными сообщениями, которых она достойна.
"Безумно женственная", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Келли Гейл родилась 14 мая 1995 года. В подростковом возрасте она вместе с семьей наткнулась на модельного агента, который сразу разглядел в ней будущую звезду.
Красотка тщательно ухаживает за собой. По ее словам, хорошая кожа зависит от того, что вы вкладываете в свое тело. Поэтому звезда не понимает людей, которые едят фастфуд.
Келли активно занимается спортом и правильно питается, поэтому выглядит восхитительно.
Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret без лифчика показала настоящий соблазн
А еще Politeka писала, что Келли Гейл из Victoria’s Secret в прозрачном белье покуражилась в постели, раскинув ноги
Также Politeka сообщала, что соблазнительная Келли Гейл из "Victoria’s Secret" приковала взгляды к "персикам" в кружевах