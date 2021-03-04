Модель показала все, что может вызвать восторг

Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала формы в облегающем платье

Звезда, родом из Индии, впечатляет фигурой в разных нарядах, пишет Politeka.net. В этот раз модель предстала в черном длинном платье.

Гейл обтянула свои совершенные изгибы немного прозрачной тканью. Казалось, красотка решила пококетничать с публикой, не надев нижнего белья.

Тонкие бретельки едва ли держались на "шелковых" плечах и соскальзывали.

Звезда демонстрировала формы с разных ракурсов, впечатляя не только размером бюста, но и упругими ягодицами.

Красотка заплела по голове крупные косички, а на ее лица, вероятно, не было макияжа.

На одном из кадров модель присела возле плетеной корзины, задрав платье. Модель сверкнула стройными ножками шоколадного оттенка.

"Проведите пальцем по 🍍", - написала модель.

За семь часов пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети осыпали звезду приятными сообщениями, которых она достойна.

"Безумно женственная", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Келли Гейл родилась 14 мая 1995 года. В подростковом возрасте она вместе с семьей наткнулась на модельного агента, который сразу разглядел в ней будущую звезду.

Красотка тщательно ухаживает за собой. По ее словам, хорошая кожа зависит от того, что вы вкладываете в свое тело. Поэтому звезда не понимает людей, которые едят фастфуд.

Келли активно занимается спортом и правильно питается, поэтому выглядит восхитительно.

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