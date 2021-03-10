Известная модель Келли Гейл, которая является ангелом Victoria’s Secret, покорила видом в миниатюрном купальнике

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, сделанное во время отдыха на яхте. Келли была одета в маленький купальник красного цвета, который с трудом прикрывал самые интимные места. Было видно, что волосы и купальник Гейл немного влажные, а сочное тело уже успело обсохнуть на солнышке.

Красотка вытянулась, подняв руки, в результате чего стала выглядеть просто превосходно. Ее идеальное тело напряглось, продемонстрировав соблазнительные изгибы и упругий пресс. Особенно вкусно смотрелись округлые бедра модели.

«Специальный проект», - подписала фото звезда.

В комментариях звезде Victoria’s Secret оставили массу приятных слов.

«Я вижу тебя во сне», «Идеальная красота», «твой потрясающий купальник сводит меня с ума», «Вау! Красивая», «Люблю твои трусики», «Любимая богиня», «Эффект стрелы», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Келли Гейл подразнила поклонников ночным фото. Девушка позировала в нижнем белье, лежа на кровати. Модель снимала себя на телефон, демонстрируя упругий бюст и подтянутый животик.

Напомним, что Келли Гейл из Victoria’s Secret восхитила выпирающими "дыньками" из мини-топа: "Потрясающе".

Как сообщала Politeka, Келли Гейл из Victoria’s Secret опасно наклонилась, едва не вывалив прелести из лифчика: "О, Боже".

Также Politeka писала, что манящая Келли Гейл из Victoria’s Secret сверкнула "шелковыми" местами, приподняв платьице: "Безумно...".