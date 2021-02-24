Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе, захопивши фанатів

На фото красуня була в чорних штанях і ТОПі. Келлі знімала себе на телефон, показуючи ідеальний животик і бюст, який прямо випирав з такого вузького вбрання. Дівчина дивилася в об'єктив камери, а волосся залишила зібраними. Гейл частково була в тіні, але живіт красуні аж блищав у променях світла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати залишили дівчину без лайків і коментарів, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Моя любов", "Красиво і мило", "Офигительно чудово", "Оглушлива", "Така красива", "Вау красиво", "Ти виглядаєш досить красиво", "Краща картина Рембрандта", "Ви дуже красиві", " тепер я розумію значення слова краса "," Дуже красива професійна модель "," У тебе там красиві кавуни "," Приголомшливо привабливий "," Дуже чудова Келлі "," Так, мені подобаються твої кокоси "," Дійсно! Не впевнений, хто був фотографом і арт-директором з цього приводу! ".

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На кадрах модель дивилася в камеру або, відвівши очі, показувала пишні вії. Пухкі губи були підкреслені легким блиском. А так, здавалося, Келлі була зовсім без макіяжу.

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