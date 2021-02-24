Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя, восхитив фанатов

На фото красотка была в черных штанах и топе. Келли снимала себя на телефон, показывая идеальный животик и бюст, который прямо выпирал из такого узкого наряда. Девушка смотрела в объектив камеры, а волосы оставила собранными. Гейл частично была в тени, но живот красотки аж блестел в лучах света. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитоссти.

Фанаты оставили девушку без лайков и комментариев, но обычно красотку засыпают комплиментами:

"Моя любовь", "Красиво и мило", "Офигительно великолепно", "Оглушительная", "Такая красивая", "Вау красиво", "Ты выглядишь довольно красиво", "Лучшая картина Рембрандта", "Вы очень красивы", "Теперь я понимаю значение слова красота", "Очень красивая профессиональная модель", "У тебя там красивые арбузы", "Потрясающе привлекательный", "Очень великолепная Келли", "Да, мне нравятся твои кокосы", "Действительно! Не уверен, кто был фотографом и арт-директором по этому поводу!".

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На кадрах модель смотрела в камеру или, отведя глаза, показывала пышные ресницы. Пухлые губы были подчеркнуты легким блеском. А так, казалось, Келли была совсем без макияжа.

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