Дочку відомої співачки Олі Полякової Машу дуже здивувала шкільна програма з української літератури
Як передає Politeka.net, своїми враженнями дівчина поділилася в сторіс Instagram. Зокрема її приголомшила мова одного з творів.
"Я нічого не маю проти української літератури, але... Прочитаю я вам Василь Стефаник "Камінний хрест", - почала Маша.
«Потім мене такий туск напав, що-м чиколонки гриз і чупер собі микав, качєв-єм си по соломі, як худобина. Та й нечисте цукнулоси до мене! Не знаю і як, і коли вчинив-єм си під грушков з воловодом. За малу филю був би-м си затєг», - прочитала она фрагмент.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Вагітна дружина "холостяка" Добриніна забула надіти штани і засвітила зростаючий живіт: "Щоб насолоджуватися…"
Анджеліна Джолі, залишившись без ліфчика, обтягнула свої принади майже невидимим шовком: "Розпалюєш пристрасть..."
Серйозна Ірина Білик несподівано звернулася до українок, заговоривши про життя без чоловіків: "Змогли б?"
У Києві розправилися з жінкою-інспектором поліції, більше 40-ка ножових: "При собі у загиблої було..."
"Ні, ну я, звичайно, погано знаю українську, ну типу, я можу читати, я можу писати, але не до такої ж міри!"- сказала Маша.
Варто зазначити, що уривок твору, який прочитала дівчина, написаний діалектом, а не літературною українською мовою, тому і виглядає незвично.
Нагадаємо, раніше співачка Оля Полякова заявила, що почала посилено вивчати українську мову, щоб вести шоу на українському телебаченні, а також бути на них в журі. Про це артистка розповіла своїм фоловерам у Instagram.
Нагадаємо, дочка Ольги Полякової Маша в піжамі дала несподівану пораду: "живіть сьогоднішньому днем і..."
Як повідомляла Politeka, 16-річна дочка Олі Полякової налякала закривавленим обличчям, що сталося: "відлік пішов"
Також Politeka писала, що дочка Олі Полякової Маша осоромилася перед юним блогером, забавні кадри: "Лід рушив…"