Дочку відомої співачки Олі Полякової Машу дуже здивувала шкільна програма з української літератури

Як передає Politeka.net, своїми враженнями дівчина поділилася в сторіс Instagram. Зокрема її приголомшила мова одного з творів.

"Я нічого не маю проти української літератури, але... Прочитаю я вам Василь Стефаник "Камінний хрест", - почала Маша.

«Потім мене такий туск напав, що-м чиколонки гриз і чупер собі микав, качєв-єм си по соломі, як худобина. Та й нечисте цукнулоси до мене! Не знаю і як, і коли вчинив-єм си під грушков з воловодом. За малу филю був би-м си затєг», - прочитала она фрагмент.

"Ні, ну я, звичайно, погано знаю українську, ну типу, я можу читати, я можу писати, але не до такої ж міри!"- сказала Маша.

Варто зазначити, що уривок твору, який прочитала дівчина, написаний діалектом, а не літературною українською мовою, тому і виглядає незвично.

Нагадаємо, раніше співачка Оля Полякова заявила, що почала посилено вивчати українську мову, щоб вести шоу на українському телебаченні, а також бути на них в журі. Про це артистка розповіла своїм фоловерам у Instagram.

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