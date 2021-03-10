Пішов з життя актор театру і кіно Микола Зморшка

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на сайті Спілки кінематографістів РФ.

"6 березня на 91 році після важкого захворювання (коронавірус) пішов з життя чудовий актор театру і кіно Сморчков Микола Гаврилович", - йдеться в повідомленні.

Свій шлях у кіно він почав ще в далекому 1951 році. З тих пір він практично безперервно знімався в епізодах і невеликих ролях, петому Сморчкова називали «епізодників».

В біографії Сморчкова понад 200 ролей. Він знімався в таких фільмах, як "Летять журавлі"," П'ять днів - п'ять ночей", "Війна і мир", "Кремлівські курсанти"," Джентльмени удачі" та інших.

"Микола Гаврилович був талановитим артистом, дуже скромною, порядною людиною, любимо друзями і колегами. Світла пам'ять", - підсумували колеги актора.

У актора залишилися дружина і двоє синів.

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