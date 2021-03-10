Пішов з життя актор театру і кіно Микола Зморшка
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на сайті Спілки кінематографістів РФ.
"6 березня на 91 році після важкого захворювання (коронавірус) пішов з життя чудовий актор театру і кіно Сморчков Микола Гаврилович", - йдеться в повідомленні.
Свій шлях у кіно він почав ще в далекому 1951 році. З тих пір він практично безперервно знімався в епізодах і невеликих ролях, петому Сморчкова називали «епізодників».
В біографії Сморчкова понад 200 ролей. Він знімався в таких фільмах, як "Летять журавлі"," П'ять днів - п'ять ночей", "Війна і мир", "Кремлівські курсанти"," Джентльмени удачі" та інших.
Святковий Кіркоров затискав в обіймах Полякову і Ротару, несподівано принизивши Пугачову: "Нехай її Галкін вітає"
Анджеліна Джолі, залишившись без ліфчика, обтягнула свої принади майже невидимим шовком: "Розпалюєш пристрасть..."
Таємна дружина Винника підкреслила кругленький животик вузьким вбранням, світиться від щастя: "найкраща!"
Соковита Злата Огневич в екстра-декольте нахилилася, показавши свою Силу: "Дівчатка рулять"
Ранньої весни в Україні не буде, синоптик попередив, чого чекати від погоди: "Це навіть не заморозки, це..."
"Микола Гаврилович був талановитим артистом, дуже скромною, порядною людиною, любимо друзями і колегами. Світла пам'ять", - підсумували колеги актора.
У актора залишилися дружина і двоє синів.
Нагадаємо, пішов з життя знаменитий актор, фільми з ним стали культовими: "ікона кіно"
Як повідомляла Politeka, зупинилося серце геніальної актриси, хвороба виявилася сильнішою.
Також Politeka писала, що раптово пішов з життя актор "моєї прекрасної няні", подробиці трагедії: "останні місяці..."