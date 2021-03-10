Ушел из жизни актер театра и кино Николай Сморчков
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на сайте Союза кинематографистов РФ.
"6 марта на 91 году после тяжелого заболевания (коронавирус) ушел из жизни замечательный актер театра и кино Сморчков Николай Гаврилович", - говорится в сообщении.
Свой путь в кино он начал еще в далеком 1951 году. С тех пор он практически непрерывно снимался в эпизодах и небольших ролях, петому Сморчкова называли «эпизодником».
В биографии Сморчкова больше 200 ролей. Он снимался в таких фильмах, как "Летят журавли", "Пять дней - пять ночей", "Война и мир", "Кремлевские курсанты", "Джентльмены удачи" и других.
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"Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком, любим друзьями и коллегами. Светлая память", - подытожили коллеги актера.
У актера остались жена и двое сыновей.
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