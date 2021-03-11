Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес у сукні із золота підкорила стильним виглядом

Знаменита артистка звикла до уваги і компліментів в мережі, адже її багатомільйонна аудиторія постійно захоплюється образами Лопес. Заради ефектних появ на сцені зірка працює з найвідомішими дизайнерами і при цьому не змінює свій стиль.

Велика частина нарядів Лопес зшита з блискучих тканин, а самі сукні та костюми завжди мають пікантні акценти на грудях або стегнах. Цього разу можна помітити, що стильний лук Дженніфер складався з ідеальної укладання світлого волосся, вечірнього макіяжу з акцентом на очі і ідеального сукні із золотих блискучих ниток.

Глибоке декольте, ледь прикриті тонкими смужками, продемонструвало бюст співачки у всій красі, а приталений силует зробив акцент на підтягнутій формі Дженніфер. У 51 рік вона багато тренується і повністю відмовилася від усіх напоїв, а також шкідливої їжі, щоб завжди бути у формі.

Раніше красуня постала в латексному топіку з довгими рукавами. Завдяки довжині одягу оголилися види на пружний прес співачки. Латекс відмінно підкреслив апетитні форми красуні.

"Прекрасна королева !!! ❤ ️ ", "Ці знімки-все вогонь" « "я сумую без тебе✨ 😍»," красуня🌸", «Ти така красива матуся 😍 😍 люблю тебе ♥ " » " мила❤️❤️❤️", "завжди така красива ❤️🔥❤️🔥❤️», «просто приголомшлива», « ❤ ️ така чудова», «прекрасна королева", " Ах, ти збираєшся убити нас цим ... ти така чудова", - написали користувачі Мережі.

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