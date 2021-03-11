Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в платье из золота покорила стильным видом

Знаменитая артистка привыкла к вниманию и комплиментам в сети, ведь ее многомиллионная аудитория постоянно восхищается образами Лопес. Ради эффектных появлений на сцене звезда работает с самыми известными дизайнерами и при этом не меняет свой стиль.

Большая часть нарядов Лопес сшита из блестящих тканей, а сами платья и костюмы всегда имеют пикантные акценты на груди или бедрах. В этот раз можно заметить, что стильный лук Дженнифер состоял из идеальной укладки светлых волос, вечернего макияжа с акцентом на глаза и идеального платья из золотых блестящих нитей.

Глубокое декольте, едва прикрытые тонкими полосками, продемонстрировало бюст певицы во всей красе, а приталенный силуэт сделал акцент на подтянутой форме Дженнифер. В 51 год она много тренируется и полностью отказалась от всех напитков, а также вредной пищи, чтобы всегда быть в форме.

Ранее красотка предстала в латексном топике с длинными рукавами. Благодаря длине одежды оголились виды на упругий пресс певицы. Латекс отлично подчеркнул аппетитные формы красотки.

«Прекрасная королева !!! ❤️», «Эти снимки - все огонь, наколдовала молодость», «Я скучаю без тебя ✨😍», «Красавица 🌸», «Ты такая красивая мамочка 😍😍 люблю тебя ♥», "Милая ❤️❤️❤️", «Всегда такая красивая ❤️🔥❤️🔥❤️», «Просто потрясающая», «❤️ такая великолепная», «Прекрасная королева», «Ах, ты собираешься сразить нас этим ... ты такая великолепная», - написали пользователи сети.

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

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