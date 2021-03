Дочку відомої співачки Олі Полякової Машу відвезла швидка

Як передає Politeka.net, відповідні кадри 16-річна дівчина показала в сторіс Instagram.

"Oh yes, I like this" - прокоментувала Маша свою поїздку в машині"швидкої допомоги".

Потім вона записала сторіс з палати в лікарні, де озвучила свій діагноз.

"Мене поклали з апендицитом як-би, огляд на палату. Не, ну просторненько. Тут нікого не буде, якщо що. Так що, так, I like", - сказала дівчина.

Палата виявилася дуже просторою. Видно, що вона розрахована на двох пацієнтів, але, як розповіла Маша, вона там буде одна.

Крім ліжок в палаті можна помітити яскраві жовті крісла і плазмовий телевізор на стіні.

"Тут навіть вид непоганий", - додала Полякова.

Пізніше Маша показла, що їй поставили крапельницю.

