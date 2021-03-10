Дочку відомої співачки Олі Полякової Машу відвезла швидка
Як передає Politeka.net, відповідні кадри 16-річна дівчина показала в сторіс Instagram.
"Oh yes, I like this" - прокоментувала Маша свою поїздку в машині"швидкої допомоги".
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Потім вона записала сторіс з палати в лікарні, де озвучила свій діагноз.
"Мене поклали з апендицитом як-би, огляд на палату. Не, ну просторненько. Тут нікого не буде, якщо що. Так що, так, I like", - сказала дівчина.
Палата виявилася дуже просторою. Видно, що вона розрахована на двох пацієнтів, але, як розповіла Маша, вона там буде одна.
Крім ліжок в палаті можна помітити яскраві жовті крісла і плазмовий телевізор на стіні.
"Тут навіть вид непоганий", - додала Полякова.
Пізніше Маша показла, що їй поставили крапельницю.
Нагадаємо, раніше Маша Полякова поскаржилася на шкільну програму з української літератури. Зокрема дівчину збентежив твір Василя Стефаника"Кам'яний хрест".
"Ні, ну я, звичайно, погано знаю українську, ну типу, я можу читати, я можу писати, але не до такої ж міри!"- сказала Маша.
Справа в тому, що твір містить один із західних діалектів української мови, який виявився незрозумілим для школярки.
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