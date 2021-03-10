В одному з київських вишів урочисто відкрили туалет
Як передає Politeka.net, кадри заходу опублікувала Ірина Навольнєва на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Отже. Святкове відкриття... жіночого туалету в одному зі столичних університетів", - повідомила вона у підписі до відео.
На опублікованих кадрах, приурочених до Міжнародного жіночого дня, виступив представник адміністрації університету на фоні дверей нового туалету.
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Під час церемонії також урочисто перерізали червону стрічку.
"Ви, впевнений, оціните нас. Але, а ми вас давно оцінили - найвищий поставили бал. Ви розумом і красою нас полонили - ми ж для вас відкриваємо цей зал", - у віршах звернувся ведучий заходу.
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