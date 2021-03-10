В одному з київських вишів урочисто відкрили туалет

Як передає Politeka.net, кадри заходу опублікувала Ірина Навольнєва на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Отже. Святкове відкриття... жіночого туалету в одному зі столичних університетів", - повідомила вона у підписі до відео.

На опублікованих кадрах, приурочених до Міжнародного жіночого дня, виступив представник адміністрації університету на фоні дверей нового туалету.

Під час церемонії також урочисто перерізали червону стрічку.



"Ви, впевнений, оціните нас. Але, а ми вас давно оцінили - найвищий поставили бал. Ви розумом і красою нас полонили - ми ж для вас відкриваємо цей зал", - у віршах звернувся ведучий заходу.

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