Правоохранители предостерегают, что железнодорожные станции - не место для забав.





Стоит отметить, что не так давно похожий случай произошел и в Киеве.

14-летнего парня ударило током на крыше грузового вагона.

В правоохранительных органах сообщили, что пострадавший вместе с одноклассником играли на железнодорожном вокзале станции "Беличи".

Подросток случайно зацепился головой за высоковольтный провод, после чего потерял сознание и упал на землю. В итоге он попал в больницу с ожогами 60% тела.