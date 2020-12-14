15-летняя украинка умерла при попытке сделать селфи

Как передает Politeka.net, подробности трагедии рассказали в пресс-службе Национальной полиции во Львовской области.

По информации правоохранителей, девушка умерла в результате поражения электрическим током во время того, как делала селфи на товарном вагоне и прикоснулась к линии электропередач.

Инцидент произошел на железнодорожной станции "Пидзамче" во Львове. Погибшую обнаружил на путях машинист поезда и вызвал карету скорой помощи.

По словам родителей, девушка ушла из дома вечером 13 декабря и не вернулась.
Правоохранители предостерегают, что железнодорожные станции - не место для забав.



Стоит отметить, что не так давно похожий случай произошел и в Киеве.

14-летнего парня ударило током на крыше грузового вагона.

В правоохранительных органах сообщили, что пострадавший вместе с одноклассником играли на железнодорожном вокзале станции "Беличи".

Подросток случайно зацепился головой за высоковольтный провод, после чего потерял сознание и упал на землю. В итоге он попал в больницу с ожогами 60% тела.

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