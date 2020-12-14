Как передает Politeka.net, подробности трагедии рассказали в пресс-службе Национальной полиции во Львовской области.
По информации правоохранителей, девушка умерла в результате поражения электрическим током во время того, как делала селфи на товарном вагоне и прикоснулась к линии электропередач.
Стоит отметить, что не так давно похожий случай произошел и в Киеве.
14-летнего парня ударило током на крыше грузового вагона.
В правоохранительных органах сообщили, что пострадавший вместе с одноклассником играли на железнодорожном вокзале станции "Беличи".
Подросток случайно зацепился головой за высоковольтный провод, после чего потерял сознание и упал на землю. В итоге он попал в больницу с ожогами 60% тела.
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Напомним, в Киеве открыли стрельбу среди белого дня.
Как сообщала Politeka, подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие.
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