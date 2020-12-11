Как считает, кто виновен в случившемся?

Коллеги заступились за учительницу, которая избила ребенка в школе на Львовщине



Напомним, инцидент произошел прямо в учебном классе на глазах у других детей - педагог вышла из себя и начала давать ребенку подзатыльники.

Видео попало в сеть, и вызвало резонанс среди украинцев.

Директор учебного заведения в комментарии "Обозревателю" прояснила ситуацию.

По ее словам, учительница пыталась разнять драку между детьми.

"Эта учительница разняла их и отправила в класс. Сама она зашла за ними в кабинет. Но этот ученик обратился к ней в грубой форме. Со слов учительницы, он ей заявил: "Чего сюда пришла? Выйди из класса!" У учительницы не выдержали нервы, и произошло то, что произошло", – поделилась директор школы.

Коллеги педагога хоть и не одобрили ее поведение, но наказание для нее считают незаслуженным.

Учительница принесла извинения родителям мальчика, но все равно ей пришлось уволиться по собственному желанию.

"Мы все-таки думаем, что учитель незащищен в таких ситуациях. Видео появилось в сети, все стали высказывать свое мнение, а педагог остался один на один. Она не могла защищаться", – считает директор.

Ранее мы сообщали, что на Полтавщине воспитательница детсада избила трехлетнего мальчика за то, что он не смог самостоятельно одеться.

В это время мальчик кричал и плакал, а взрослая женщина продолжала на него вопить и применять силу.

Видео сняла старшая сестра мальчика, которая пришла в детсад, чтобы забрать малыша. Она показала эти кадры матери, и та решила разместить их в соцсети.

Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.

Ранее Politeka писала, что в элитной школе Днепра ученице пробили голову, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, учительница решила "избавиться" от ребенка с тяжелой травмой, разгорелся скандал.