В одном из киевских вузов торжественно открыли туалет

Как передает Politeka.net, кадры мероприятия опубликовала Ирина Навольнева на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Итак. Праздничное открытие... женского туалета в одном из столичных университетов", - сообщила она в подписи к видео.

На опубликованных кадрах, приуроченных к Международному женскому дню, выступил представитель администрации университета на фоне дверей нового туалета.





Во время церемонии также торжественно перерезали красную ленточку.



"Вы, уверен, оцените нас. Но, а мы вас давно оценили - самый высший поставили бал. Вы умом и красой нас пленили - мы ж для вас открываем сей зал", - в стихах обратился ведущий мероприятия.

Напомним, забавы 15-летней украинки закончились трагедией во Львове.

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