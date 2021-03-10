В одном из киевских вузов торжественно открыли туалет
Как передает Politeka.net, кадры мероприятия опубликовала Ирина Навольнева на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Итак. Праздничное открытие... женского туалета в одном из столичных университетов", - сообщила она в подписи к видео.
На опубликованных кадрах, приуроченных к Международному женскому дню, выступил представитель администрации университета на фоне дверей нового туалета.
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Во время церемонии также торжественно перерезали красную ленточку.
"Вы, уверен, оцените нас. Но, а мы вас давно оценили - самый высший поставили бал. Вы умом и красой нас пленили - мы ж для вас открываем сей зал", - в стихах обратился ведущий мероприятия.
Напомним, забавы 15-летней украинки закончились трагедией во Львове.
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