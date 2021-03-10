Публіка бурхливо обговорює інцидент, що стався на концерті Тіни Кароль у Херсоні

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 36-річної зірки в Instagram, опублікували кілька роликів, знятих під час її виступу (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, коли Тіна співала на сцені, раптово пропав звук. Заминка вийшла через технічні неполадки. Артистка не розгубилася та почала спілкуватися із залом в очікуванні, поки фахівці все не полагодять. Кароль, в ніжному образі - білій сукні-сорочці та темних гольфах - обговорила з шанувальниками подію.

"Я сама хочу сидіти!",- жартувала співачка, якій довелося ніяково стояти перед натовпом і при цьому не співати.

"Чим, ви думаєте, я буду займатися після концерту?", - запитала в глядачів Тіна.

"Скандалити!", - вигукнув хтось із залу.

"Ви думаєте, їм зійде це з рук?", - Кароль трохи розлютилася, а потім, вже м'якше, додала, - але точно хвалити не буду".

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Мила Тінка, а команді пи*ець, біжи форест 😂"

"Рятуйся, хто може"

"Цікаво світло падає як-ніби крила 🕊 😍 "

"Це про який зал? В якому місті?" - "це Херсон".

До цього з тією ж програмою Кароль виступала в Одесі. Під час концерту співачка поділилася кумедним моментом - відразу після виходу всі її пісні тут же брали на радіо і при цьому просили написати щось більш легковажне. Говорячи це, зірка почала поступово розстібати на собі сорочку, інтригуючи публіку ще більше.

"Ну ви знаєте, мене довго просити не варто, ось взяла й написала. Костюм оригінальний", - засміялася Тіна, остаточно стягнувши сорочку.

Нагадаємо, що казково красива Кароль зізналася, що знайшла щастя: «це реально подарунок небес».

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