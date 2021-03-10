Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, похвалилася спокусливими вигинами в білизні

Зірка захоплює апетитними вигинами, якими гріх не пишатися, пише Politeka.net. Модель показує, що таке справжня спокуса, а шанувальники із захопленням поширюють знімки мережею.

Цього разу в одній з груп Кім постала в короткому обтягуючому топіку на найтонших бретельках.

Груди обтягнула тонка тканина, чому вона виглядала більш апетитно, а глибоке декольте додавало якоїсь інтриги.

Кім натягнула трусики під колір топіка трохи вище своїх знаменитих стегон.

Гарний макіяж з акцентом на пухкі губи і пишні вії. Кардашьян відкрила губи і подивилася в камеру.

За сім годин публікація зібрала трохи лайків і коментарів, адже аккаунт тільки набирає популярність.

"Ти мій вогонь", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян застрахувала свої сідниці, як і її колега по шоу-бізнесу, Джей Ло. Сума страховки першої склала 21 мільйон доларів.

Відомо, що брюнетка зробила пластику, щоб її п'ята точка виглядала апетитніше.

Однак модель також активно займається спортом. Кім зізналася, що через вагітність її сідниці сильно збільшилися в об'ємі й навіть хотіла б зменшити їх.

Крім того, модель розповіла, що робила уколи в сідниці, проте зовсім не для того, щоб збільшити їх, а з метою боротьби з псоріазом.

Нагадаємо, томна Кім Кардашьян в гладенькому костюмі витончено присіла навпочіпки.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Кім Кардашьян попустувала на природі, обтягнувши свої принади "невидимою" тканиною.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян зі спекотною сестричкою Кортні вразили апетитними видами в бікіні.