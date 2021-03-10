Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, похвасталась соблазнительными изгибами в белье

Звезда восхищает аппетитными изгибами, которыми грех не гордиться, пишет Politeka.net. Модель показывает, что такое настоящий соблазн, а поклонники с восторгом распространяют снимки по сети.

В этот раз в одной из групп Ким предстала в коротком обтягивающем топике на тончайших бретельках.

Грудь обтянула тонкая ткань, отчего она выглядела более аппетитно, а глубокое декольте прибавляло некой интриги.

Ким натянула трусики под цвет топика чуть повыше своих знаменитых бедер.

Красивый макияж с акцентом на пухлые губы и пышные ресницы. Кардашьян приоткрыла губы и посмотрела в камеру.

За семь часов публикация собрала немного лайков и комментариев, ведь аккаунт только набирает популярность.

"Ты мой огонь", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян застраховала свои ягодицы, как и ее коллега по шоу-бизнесу, Джей Ло. Сумма страховки первой составила 21 миллион долларов.

Известно, что брюнетка сделала пластику, чтобы ее пятая точка выглядела аппетитнее.

Однако модель также активно занимается спортом. Ким призналась, что из-за беременности ее ягодицы сильно увеличились в объеме и даже хотела бы уменьшить их.

Кроме того, модель рассказала, что делала уколы в ягодицы, однако совсем не для того, чтобы увеличить их, а в целях борьбы с псориазом.

Напомним, томная Ким Кардашьян в гладеньком костюме изящно присела на корточки.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Ким Кардашьян порезвилась на природе, обтянув свои прелести «невидимой» тканью.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян со знойной сестричкой Кортни впечатлили аппетитными видами в бикини.