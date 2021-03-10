Відома співачка Ані Лорак поділилася новим образом під час поїздки у справах

Оскільки популярна артистка не розповідає про себе багато особистого і ретельно приховує тему відносин з новим обранцем після розлучення, в мережі про зірку можна побачити різні плітки. Щоб уникнути негативу, Лорак публікує тільки загальні і мінімально стосуються її реальному житті кадри.

Наприклад, кілька годин тому зірка поділилася простим знімком з машини, коли їхала у справах. Періодично Кароліна показує такі Селфі, щоб підігріти інтерес до своєї персони.

Цього разу співачка позувала у вільному бежевому светрі з відкритою горловиною і трохи спустила частину з плечей. Показуючи тим самим ще й свою надіту під низ білу майку. Очі ж зірка приховала під великими сонцезахисними окулярами, а губи звично зробила «качечкою», роблячи з візуально більше.

Також в трохи іншому образі Лорак сиділа на задньому сидінні автомобіля, а людина, яка робила фото, вже встигла вийти з нього. Особливу увагу шанувальники звернули на засмаглу шкіру артистки. Складалося враження, що зірка тільки повернулася з моря.

"Яка мила«," у вас є все, що повинно бути в справжній Жінці. З наступаючим!", "Що за малинка тут у нас така? Бажаю вам прекрасного вечора, дорога! Дуже вас любимо!", "Красуня! Лялечка! І Вам хороших вихідних«, " Кароліна, нарешті то ви в шапці!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що кудлата Лорак викликала подив зовнішністю в реальному житті, різниця величезна:"зварювальник".

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