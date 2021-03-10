Известная певица Ани Лорак поделилась новым образом во время поездки по делам

Поскольку популярная артистка не рассказывает о себе много личного и тщательно скрывает тему отношений с новым избранником после развода, в сети о звезде можно увидеть разные сплетни. Чтобы избежать негатива, Лорак публикует только общие и минимально касающиеся ее реальной жизни кадры.

К примеру, несколько часов назад звезда поделилась простым снимком из машины, когда ехала по делам. Периодически Каролина показывает такие селфи, чтобы подогреть интерес к своей персоне.

В этот раз певица позировала в свободном бежевом свитере с открытой горловиной и немного спустила часть с плеч. Показывая тем самым еще и свою надетую под низ белую майку. Глаза же звезда скрыла под большими солнцезащитными очками, а губы привычно сделала «уточкой», делая из визуально больше.

Также в немного другом образе Лорак сидела на заднем сидении автомобиля, а человек, который делал фото, уже успел выйти из него. Особое внимание поклонники обратили на загорелую кожу артистки. Складывалось впечатление, что звезда только вернулась с моря.

«Какая милая», «У вас есть все, что должно быть в настоящей женщине», «Что за малинка здесь у нас такая? Желаю вам прекрасного вечера, дорогая! Очень вас любим!», «Красавица! Куколка! И вам хороших выходных», «Каролина, наконец то вы в шапке!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик".

А еще Politeka писала, что Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое".

Также Politeka сообщала, что Ани Лорак лишила сна, представ в роскошных нарядах: "Несравненная Дива".