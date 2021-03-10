Популярна українська співачка Надя Дорофєєва підкорила образом у кремовому класичному костюмі

Стиль Наді Дорофєєвої часто обговорюють в мережі, вед артистка не тільки співачка-вона разом зі своєю подругою також кілька років тому успішно відкрила магазин відомого брендового одягу. Тепер співачка намагається всіляко підкреслити свою індивідуальність.

На більшості фото Надя завжди одягнена в різні костюми, які перетворюють її образ в більш Підлітковий і дитячий. У професійних же фотосесіях Надя любить змінюватися. Наприклад, фото представлене на фан-акаунті, добре демонструє перетворення Дорофєєвої.

У класичному кремовому костюмі, що складається з піджака оверсайз і брюк завищеною талією, артистка виглядала більш ніж спокусливо і доросле. А ось короткий топ і відкрите декольте надали Наді зухвалості. Так само кокетливий жест руками, притиснутими до грудей, не залишив фанатів байдужими.

Також Надя показала, як підспівує своїй новій пісні. На ній облягаючий чорний костюм на блискавці, в якому співачка спокусливо сідає навпочіпки, демонструючи свою струнку фігуру.

"Ох яка", "наші думки вічно про тебе", "дуже красива", "Боже мій як круто", " нереальна", "Крута шкода що ти заміжня", "занадто мила", "Надюша в позі рака", "як же стильно це звучить і виглядає!!! Прям дуже круто!",- пишуть люди у відповідь.

Нагадавши, розпатлана Дорофєєва задерла піжаму, вразивши пікантними домашніми кадрами:"Сліпуча".

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з Дорофєєвою посеред дороги, Дантес показав кадри аварії: "вона потрапила...".

Також Politeka писала, що зухвала Дорофєєва задерла маєчку в гримерці, подражнивши ідеальним тілом:"просто розриваєш".