Популярна українська співачка Надя Дорофєєва підкорила образом у кремовому класичному костюмі
Стиль Наді Дорофєєвої часто обговорюють в мережі, вед артистка не тільки співачка-вона разом зі своєю подругою також кілька років тому успішно відкрила магазин відомого брендового одягу. Тепер співачка намагається всіляко підкреслити свою індивідуальність.
На більшості фото Надя завжди одягнена в різні костюми, які перетворюють її образ в більш Підлітковий і дитячий. У професійних же фотосесіях Надя любить змінюватися. Наприклад, фото представлене на фан-акаунті, добре демонструє перетворення Дорофєєвої.
У класичному кремовому костюмі, що складається з піджака оверсайз і брюк завищеною талією, артистка виглядала більш ніж спокусливо і доросле. А ось короткий топ і відкрите декольте надали Наді зухвалості. Так само кокетливий жест руками, притиснутими до грудей, не залишив фанатів байдужими.
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Також Надя показала, як підспівує своїй новій пісні. На ній облягаючий чорний костюм на блискавці, в якому співачка спокусливо сідає навпочіпки, демонструючи свою струнку фігуру.
"Ох яка", "наші думки вічно про тебе", "дуже красива", "Боже мій як круто", " нереальна", "Крута шкода що ти заміжня", "занадто мила", "Надюша в позі рака", "як же стильно це звучить і виглядає!!! Прям дуже круто!",- пишуть люди у відповідь.
Нагадавши, розпатлана Дорофєєва задерла піжаму, вразивши пікантними домашніми кадрами:"Сліпуча".
Як повідомляла Politeka, біда трапилася з Дорофєєвою посеред дороги, Дантес показав кадри аварії: "вона потрапила...".
Також Politeka писала, що зухвала Дорофєєва задерла маєчку в гримерці, подражнивши ідеальним тілом:"просто розриваєш".