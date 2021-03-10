Популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала, як розважалася із зірковими красунями, на зйомках кліпу Насті Каменських

Раніше Каменських оголосила про те, що готується випустити відео на пісню «Дівчатка рулять». До зйомок кліпу співачка підійшла дуже серйозно і запросила взяти участь в них цілий «десант» із зіркових красунь. Так, до зйомок приєдналися ведуча Леся Нікітюк, дизайнер і дружина позитиву Аня Андрійчук-Завгородня, популярна блогерка Таня Парфільєва, а також співачка Даша Астаф'єва. Остання поділилася в своєму Instagram знімком зі зйомок.

"Скоро у маленької моєї улюбленої помадки-кучерики Каменських виходить нове відео на пісню #ДівчатаРулять. А ми поки присядемо, почекаємо...Летять поцілунки Ані Андрійчук, Тані Парфільєвій, Лесі Нікітюк і персику Соні Плакидюк", - написала співачка.

На знімку спекотні подружки сидять поруч, витягнувши перед собою довгі стрункі ніжки. Астаф'єва позує в розкішній сукні під шкіру з глибоким декольте. Коротка спідниця дозволяє глядачам оцінити її ноги в колготках в сіточку.

У центрі знімка опинилася Нікітюк, яка завжди славилася своїми довгими ногами. Для того, щоб показати їх у всій красі, ведуча вибрала зухвале міні.

Шанувальники красунь прийшли в захват від цього знімка.

"Нереальні. Як же складно дочекатися", "Банда красунь!", "Ух які", "естетичний вибух скільки краси на одному фото", - пишуть люди.

Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" підловила Дашу Астаф'єву в той самий момент: "Бюстгальтер не...".

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