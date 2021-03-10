Перед довгоочікуваним концертом Тіна Кароль вирішила показати, як виспівується і готується до виступу
Кілька годин тому відбувся концерт Тіни Кароль в Херсоні, який пройшов не так гладко, як хотілося б фанатам і самій артистці. Справа в тому, коли Тіна співала на сцені, раптово пропав звук. Заминка вийшла через технічні неполадки.
Артистка не розгубилася і почала спілкуватися з залом в очікуванні лагодження.
На фан-акаунті також вирішили показати, як сама зірка, у свою чергу, відповідально готувалася до виступу. Вже з нанесеним макіяжем, Тіна розглядала себе в дзеркалі, підправляла деталі і не забувала при цьому розспівуватися, записуючи відео.
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У синьому халаті і з ніжним образом, яким підкорює шанувальників на виступі, зірка не залишила нікого байдужим:
"Яка ж Тіна неймовірна!; Якщо співала для кого то...То той Для кого співала повинен бути щасливий...; Наша найкраща, неймовірна❤️; хто-небудь розпізнав пісню?; Як же це божественно😍; як Вітні Х'юстон🥰; яка вау😍; чарівна; як шикарно😊 🥰».
У фан-пабліку в Instagram телеведучої Тіни Кароль також показали провокаційне відео, на якому ведучі "Ліпсінк батла" злилися в пристрасному поцілунку прямо на сцені перед глядачами.
У ролику показують Потапа і Тіну, які торкаються один до одного-на-віч, а потім зливаються в поцілунку, фанати були здивовані:
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