Співачка блондинка Віра Кекелія з "Жіночого кварталу" засвітилася в компанії знаменитого чоловіка з бородою

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку "Жіночого кварталу".

Яскраві і смішні артистки з "жіночого кварталу" "Студії Квартал 95" подобаються глядачам своїми запам'ятовуються номерами.

Однією з найталановитіших учасниць проєкту є українська співачка Віра Кекелія. Вона володіє приголомшливим і сильним голосом. Артистка брала участь у сьомому сезоні "Голос країни". Навіть стала суперфіналісткою програми.

Відомо, що народилася віра в Харкові, а з 2018 року грає в «жіночому кварталі». Адже крім співочого дару, у неї проявився і гумористичний.

Запрошували знаменитість і на проєкт "Танці з зірками", там Кекелія виконувала пісні під час виступу учасників.

У 2020 році у Віри з'явився син від співака Романа Дуди. Хлопчика назвали Іваном.

На офіційній сторінці "Жіночого кварталу" з'явилася фотографія віри, можливо зроблена під час зйомок. Рот у співачки відкритий, а очі майже закриті. Наряд складається з картатого трикотажного сукні. Поруч стоїть чоловік з бородою в кепці, що показує на неї пальцем. Це відомий артист Олександр Пікалов. Рот у нього також відкритий, можливо, від емоцій.

Під постом всіх бажаючих запрошують на прем'єру нового сезону жіночого кварталу.

"Але, друзі! У нас прем'єра весняного сезону "Жіночого кварталу" цієї суботи скажіть усім! Це буде вибух!",- написано в повідомленні.

Підписники відреагували на цю новину веселими смайликами.

Можна відзначити, що виступи жінок користуються заслуженим успіхом у глядачів. Тонкий гумор і чудові образи не залишають нікого байдужими.

Нагадавши, дівчата з "жіночого кварталу" атакували чоловіків красою.

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