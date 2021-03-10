Співачка блондинка Віра Кекелія з "Жіночого кварталу" засвітилася в компанії знаменитого чоловіка з бородою
Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сторінку "Жіночого кварталу".
Яскраві і смішні артистки з "жіночого кварталу" "Студії Квартал 95" подобаються глядачам своїми запам'ятовуються номерами.
Однією з найталановитіших учасниць проєкту є українська співачка Віра Кекелія. Вона володіє приголомшливим і сильним голосом. Артистка брала участь у сьомому сезоні "Голос країни". Навіть стала суперфіналісткою програми.
Відомо, що народилася віра в Харкові, а з 2018 року грає в «жіночому кварталі». Адже крім співочого дару, у неї проявився і гумористичний.
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Запрошували знаменитість і на проєкт "Танці з зірками", там Кекелія виконувала пісні під час виступу учасників.
У 2020 році у Віри з'явився син від співака Романа Дуди. Хлопчика назвали Іваном.
На офіційній сторінці "Жіночого кварталу" з'явилася фотографія віри, можливо зроблена під час зйомок. Рот у співачки відкритий, а очі майже закриті. Наряд складається з картатого трикотажного сукні. Поруч стоїть чоловік з бородою в кепці, що показує на неї пальцем. Це відомий артист Олександр Пікалов. Рот у нього також відкритий, можливо, від емоцій.
Під постом всіх бажаючих запрошують на прем'єру нового сезону жіночого кварталу.
"Але, друзі! У нас прем'єра весняного сезону "Жіночого кварталу" цієї суботи скажіть усім! Це буде вибух!",- написано в повідомленні.
Підписники відреагували на цю новину веселими смайликами.
Можна відзначити, що виступи жінок користуються заслуженим успіхом у глядачів. Тонкий гумор і чудові образи не залишають нікого байдужими.
Нагадавши, дівчата з "жіночого кварталу" атакували чоловіків красою.
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