Відома співачка, актриса і шоу-Діва Дженніфер Лопес у білому купальнику показала ідеальну засмагу

Незважаючи на своє захоплення спортом і активний спосіб життя, Лопес не з тих знаменитостей, які сурмлять про свої спортивні подвиги в соцмережах. Вона розповідає більше про свою косметику, але при цьому завжди вражає фігурою.

Наприклад, на фан-акаунті з'явилося фото Лопес в білому купальнику з декольте до самої талії. І хоча на зірці сонцезахисні окуляри, все ж добре видно її сяючий образ і молоду шкіру, як для 51-річного зростав. Тому сумнівів у тому, що співачка днює і ночує в тренажерному залі, не залишається ні у кого.

Знаменитість впевнена, що спорт і дієта не будуть ефективні без 10-годинного сну. Також Лопес слідує графіку кожного дня і заперечує дієти, адже їй треба багато енергії кожен раз на всі тренування. Ідеальний загар, як видно, Лопес отримує завдяки відпочинку вдома, який періодично влаштовує між роботою.

Також сама зірка розмістила фото з пінної ванної, занурившись в неї по плечі, Дженніфер намилила голову, виклавши волосся в химерний знак питання. Чарівна посмішка підкорила фанатів, які висловили в колонці коментарів тільки найтепліші почуття.

"Дитинко", "мила", "Буквально я в душі", "яка милашка", "кумедна, не відірватися", "я люблю тебе", "чудова ти", "це я, коли я знаю, що хтось мені бреше, і я знаю правду",-відгукнулися шанувальники.

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