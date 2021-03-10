Відома співачка, актриса і шоу-Діва Дженніфер Лопес у білому купальнику показала ідеальну засмагу
Незважаючи на своє захоплення спортом і активний спосіб життя, Лопес не з тих знаменитостей, які сурмлять про свої спортивні подвиги в соцмережах. Вона розповідає більше про свою косметику, але при цьому завжди вражає фігурою.
Наприклад, на фан-акаунті з'явилося фото Лопес в білому купальнику з декольте до самої талії. І хоча на зірці сонцезахисні окуляри, все ж добре видно її сяючий образ і молоду шкіру, як для 51-річного зростав. Тому сумнівів у тому, що співачка днює і ночує в тренажерному залі, не залишається ні у кого.
Знаменитість впевнена, що спорт і дієта не будуть ефективні без 10-годинного сну. Також Лопес слідує графіку кожного дня і заперечує дієти, адже їй треба багато енергії кожен раз на всі тренування. Ідеальний загар, як видно, Лопес отримує завдяки відпочинку вдома, який періодично влаштовує між роботою.
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Також сама зірка розмістила фото з пінної ванної, занурившись в неї по плечі, Дженніфер намилила голову, виклавши волосся в химерний знак питання. Чарівна посмішка підкорила фанатів, які висловили в колонці коментарів тільки найтепліші почуття.
"Дитинко", "мила", "Буквально я в душі", "яка милашка", "кумедна, не відірватися", "я люблю тебе", "чудова ти", "це я, коли я знаю, що хтось мені бреше, і я знаю правду",-відгукнулися шанувальники.
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