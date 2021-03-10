Известная певица, актриса и шоу-дива Дженнифер Лопес в белом купальнике показала идеальный загар
Несмотря на свое увлечение спортом и активный образ жизни, Лопес не из тех знаменитостей, которые трубят о своих спортивных подвигах в соцсетях. Она рассказывает больше о своей косметике, но при этом всегда поражает фигурой.
К примеру, на фан-аккаунте появилось фото Лопес в белом купальнике с декольте до самой талии. И хотя на звезде солнцезащитные очки, все же хорошо видно ее сияющий образ и молодую кожу, как для 51-летнего возрастал. Поэтому сомнений в том, что певица днюет и ночует в тренажерном зале, не остается ни у кого.
Знаменитость уверена, что спорт и диета не будут эффективны без 10-часового сна. Также Лопес следует графику каждого дня и отрицает диеты, ведь ей надо много энергии каждый раз на все тренировки. Идеальный загар, как видно, Лопес получает благодаря отдыху дома, который периодически устраивает между работой.
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Также сама звезда разместила фото из пенной ванной, погрузившись в нее по плечи, Дженнифер намылила голову, выложив волосы в причудливый знак вопроса. Обаятельная улыбка покорила фанатов, которые высказали в колонке комментариев только самые теплые чувства.
"Детка", "Милая", "Буквально я в душе", "Какая милашка", "Забавная, не оторваться", "Я люблю тебя", "Великолепна ты", "Это я, когда я знаю, что кто-то мне лжет, и я знаю правду😂😂", - отозвались поклонники.
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