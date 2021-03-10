Известная певица, актриса и шоу-дива Дженнифер Лопес в белом купальнике показала идеальный загар

Несмотря на свое увлечение спортом и активный образ жизни, Лопес не из тех знаменитостей, которые трубят о своих спортивных подвигах в соцсетях. Она рассказывает больше о своей косметике, но при этом всегда поражает фигурой.

К примеру, на фан-аккаунте появилось фото Лопес в белом купальнике с декольте до самой талии. И хотя на звезде солнцезащитные очки, все же хорошо видно ее сияющий образ и молодую кожу, как для 51-летнего возрастал. Поэтому сомнений в том, что певица днюет и ночует в тренажерном зале, не остается ни у кого.

Знаменитость уверена, что спорт и диета не будут эффективны без 10-часового сна. Также Лопес следует графику каждого дня и отрицает диеты, ведь ей надо много энергии каждый раз на все тренировки. Идеальный загар, как видно, Лопес получает благодаря отдыху дома, который периодически устраивает между работой.

Также сама звезда разместила фото из пенной ванной, погрузившись в нее по плечи, Дженнифер намылила голову, выложив волосы в причудливый знак вопроса. Обаятельная улыбка покорила фанатов, которые высказали в колонке комментариев только самые теплые чувства.

"Детка", "Милая", "Буквально я в душе", "Какая милашка", "Забавная, не оторваться", "Я люблю тебя", "Великолепна ты", "Это я, когда я знаю, что кто-то мне лжет, и я знаю правду😂😂", - отозвались поклонники.

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