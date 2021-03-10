Зірка Холостяка, переможниця шоу Даша Квіткова поділилася домашнім відео з несподіваним перетворенням

Даша оголосила про вагітність за два тижні до п'ятого Місяця свого становища. Зараз Квіткова разом з чоловіком активно вивчає тему дітей і сім'ї, того, якими батьками вони стануть і як готуватися до появи на світ їх первістка.

Вже відомо, що пара чекає хлопчика, про що самі зірки дізналися на тематичній вечірці. Сама Даша зазначила, що поки ще вчиться приймати ті зміни, що відбуваються в її тілі, адже зараз вона вже набрала більше десяти кілограм, що здивувало шанувальників.

Цього разу дівчина показала миле відео з перетворенням і показала, як змінилася її фігура. У топі, брюках і теплій кофті Квіткова підкорила фанатів:

» у будь-якому стані, в будь-якому тілі️ ️ л ю б і т ь🌸", - написала Даша.

«Як швидко росте😍; Ви прекрасна😍😍; Дашенька, вам дуже йде вагітність😻🥰; Красуня 😻; Дашуня-красуня😍; Така ніжна❤️; Красуня наша Дашунька ❤️; Красуня 😍; Приголомшлива молода матуся! 🤍 ; Вауууу🔥 🔥 🔥красуня😍❤️; дуже красива😍❤️; солодкий Пузик❤️; красуня❤️😍; Дашуля, ти-натхнення!😻 🙏 🏼 ",- відповідають в мережі.

Також Квіткова розповіла, що на даний момент УЗД зробити так і не вийшло, адже малюк прокинувся і весь час крутився, закриваючись ручками.

"Моя вага 64 кг.мій лікуючий лікар сказав, що я увійшла в норму ваги на цьому терміні. Моя вага на початку був 55 кг. З цього дня набір ваги буде швидше, тому посадили на міні-дієту. Після 18: 00 не можна їсти вуглеводи, а білки в будь-якій кількості😌 з кожним днем все більше схожа на кабачок - неваляшку» - розповіла Даша.

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